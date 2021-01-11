В Перми начали проверку состояния временных строительных ограждений
Напомним, 9 января возле дома на улице Краснова, 25 под тяжестью снега обрушился строительный переход, который был сооружен для капитального ремонта здания. Конструкции травмировали двух женщин. Одна из них накануне скончалась в реанимации краевой клинической больницы. По данному факту СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Сегодня стало известно, что директор краевого фонда капремонта Дмитрий Баранов подал в отставку после ЧП на Краснова, 25.
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