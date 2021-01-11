В Перми начали проверку состояния временных строительных ограждений

Специалисты городской административно-технической инспекции начали проверки содержания временных строительных конструкций и ограждений. В основном, они устанавливаются рядом со строительными площадками или около домов, в которых ведётся капитальный ремонт. Содержать эти конструкции надлежащим образом обязаны строительные организации. Также в городе усилен контроль за качеством уборки снега и наледи с кровель. Как сообщили в администрации Перми, в адрес нарушителей будут направлены уведомления об устранении выявленных нарушений.Напомним, 9 января возле дома на улице Краснова, 25 под тяжестью снега обрушился строительный переход, который был сооружен для капитального ремонта здания. Конструкции травмировали двух женщин. Одна из них накануне скончалась в реанимации краевой клинической больницы. По данному факту СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Сегодня стало известно, что директор краевого фонда капремонта Дмитрий Баранов подал в отставку после ЧП на Краснова, 25.