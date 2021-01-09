В Перми будет временно прекращено движение трамваев по улицам Уральской, Лифанова, 1905 года

Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, с 16 января до 30 августа 2021 года будет временно прекращено движение трамваев по улице Уральской на участке от улицы Розалии Землячки до улицы Лифанова, по улице Лифанова на участке от улицы Уральской до улицы 1905 года, по улице 1905 года на участке от улицы Лифанова до улицы Пролетарской.Работы будут выполняться по заказу МКУ «Пермблагоустройство». Это логическое продолжение поэтапного обновления трамвайной линии в Мотовилихинском районе. Ранее уже были переустроены трамвайные пути на Северной дамбе, на перекрестке улиц Крупской и Уральской, в этом году в рамках капитального ремонта улицы Крупской трамвайные пути переустроены на участке улицы Крупской от улицы Лебедева до площади Дружбы, а также на самой площади Дружбы.