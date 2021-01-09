← Летающая лыжница из Прикамье стала призером Всероссийских соревнований
В Перми будет временно прекращено движение трамваев по улицам Уральской, Лифанова, 1905 года
Работы будут выполняться по заказу МКУ «Пермблагоустройство». Это логическое продолжение поэтапного обновления трамвайной линии в Мотовилихинском районе. Ранее уже были переустроены трамвайные пути на Северной дамбе, на перекрестке улиц Крупской и Уральской, в этом году в рамках капитального ремонта улицы Крупской трамвайные пути переустроены на участке улицы Крупской от улицы Лебедева до площади Дружбы, а также на самой площади Дружбы.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Летающая лыжница из Прикамье стала призером Всероссийских соревнований
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.01.2021
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.01.2021
В Перми увеличилось количество мест, где можно бесплатно поставить прививку от коронавируса
В Перми прошло «Рождественское турне»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.01.2021
Последние обитатели. Как выживают в заброшенных деревнях
7 января в Перми стартует конкурс «Зимний вернисаж»
Бывший начальник колонии "Белый лебедь" найден мёртвым
В Перми 6 января откроются первые в этом году ярмарки
Добавить комментарий: