Летающая лыжница из Прикамье стала призером Всероссийских соревнований

Как сообщается на сайте губернатора и Правительства Пермского края, в Пермском крае завершились открытые Всероссийские детские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Рождественское турне». В нем приняли участие более 100 ребят в возрасте от 8 до 13 лет из разных регионов страны и из республики Беларусь.Финальный день соревнований «Рождественского турне» проходил 8 января на комплексе трамплинов «Снежинка» в Чайковском. Он включен в официальный календарь международной федерации лыжных видов спорта, что позволяет юным спортсменам заработать первые очки в международной карьере.Из участников, представлявших Пермский край, лучшей стала София Рогалёва из Чайковского, которая заняла в общем зачете третье место в старшей возрастной категории.Турнир «Рождественское турне» состоялся в 16-й раз. Он стал первым шагом в большой спорт для многих лидеров сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина.