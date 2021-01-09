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Летающая лыжница из Прикамье стала призером Всероссийских соревнований
Финальный день соревнований «Рождественского турне» проходил 8 января на комплексе трамплинов «Снежинка» в Чайковском. Он включен в официальный календарь международной федерации лыжных видов спорта, что позволяет юным спортсменам заработать первые очки в международной карьере.
Из участников, представлявших Пермский край, лучшей стала София Рогалёва из Чайковского, которая заняла в общем зачете третье место в старшей возрастной категории.
Турнир «Рождественское турне» состоялся в 16-й раз. Он стал первым шагом в большой спорт для многих лидеров сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина.
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