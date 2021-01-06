В Перми увеличилось количество мест, где можно бесплатно поставить прививку от коронавируса

С 5 января стала доступна предварительная запись на иммунизацию в поликлиниках. Профилактические прививки в первую очередь начнут делать медработникам, сотрудникам образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров. А также людям с хроническими заболеваниями. Для этих целей поступило 1900 комплектов вакцины, которые распределены по семи медицинским учреждениям краевой столицы.Елена Оленёва, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ ПК «ГКП № 5»: "Вакцинация проводится по предварительной записи, предварительная запись выложена, записаться на вакцинацию можно через инфомат, через сайт «К врачу». Сегодня первый день вакцинации. К нам записалось 20 человек. Все они прошли предварительный осмотр терапевта, заполнили необходимые документы, и прошли вакцинацию."Вакцина двухкомпонентная. Это значит, что после первого укола через три недели для закрепления эффекта необходимо сделать второй. Разработка принадлежит национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Отсюда и название на упаковке – «Гам-Ковид-Вак», она же «Спутник V». Первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Побочные эффекты могут быть разными – болевые ощущения в месте укола, возможно повышение температуры тела. Также необходимо внимательно отнестись к состоянию своего здоровья перед вакцинацией.Лариса Костарева, заведующая поликлиникой ГБУЗ ПК «ГКП № 5»: "Вакцинации подлежат лица от 18 до 60 лет включительно. Противопоказанием является беременность, аллергические реакции, острые заболевания и обострение хронических заболеваний."Массовую вакцинацию против коронавируса в регионе планируется начать во второй декаде января на добровольной и бесплатной основе. Сейчас ожидается поступление более 108 тысяч доз вакцины. Для этого уже закуплены и устанавливаются 45 спецхолодильников с морозильными камерами для хранения.