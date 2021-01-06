В Перми увеличилось количество мест, где можно бесплатно поставить прививку от коронавируса
Вакцина двухкомпонентная. Это значит, что после первого укола через три недели для закрепления эффекта необходимо сделать второй. Разработка принадлежит национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Отсюда и название на упаковке – «Гам-Ковид-Вак», она же «Спутник V». Первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Побочные эффекты могут быть разными – болевые ощущения в месте укола, возможно повышение температуры тела. Также необходимо внимательно отнестись к состоянию своего здоровья перед вакцинацией.
Лариса Костарева, заведующая поликлиникой ГБУЗ ПК «ГКП № 5»: "Вакцинации подлежат лица от 18 до 60 лет включительно. Противопоказанием является беременность, аллергические реакции, острые заболевания и обострение хронических заболеваний."
Массовую вакцинацию против коронавируса в регионе планируется начать во второй декаде января на добровольной и бесплатной основе. Сейчас ожидается поступление более 108 тысяч доз вакцины. Для этого уже закуплены и устанавливаются 45 спецхолодильников с морозильными камерами для хранения.
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