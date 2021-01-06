В Перми прошло «Рождественское турне»

← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.01.2021
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Лучшие по итогам трёх дней попадают в финал. И уже эти, соревнования включены в календарь Международной лыжной федерации (FIS). Это значит, что на соревнованиях дети могут получать баллы, которые нужны для перехода в большой спорт, и для этого не обязательно выезжать за границу.
Возможность эта, ещё ценнее нынче, когда пересечение границы осложнили различные противоэпидемические меры. Кроме белорусов, в Пермский край смогла приехать только делегация из Казахстана. Зато география российских спортшкол широка, как никогда - от Башкортостана до Сахалина. Стартовых номеров раздали 100 штук.
Участники открытых всероссийских стартов стали первыми, для кого открылись двери нового спортивно-оздоровительного центра «Летающий лыжник». Современные раздевалки, тренажёрные и гимнастические залы.
Александр Постаногов, президент федерации по прыжкам на лыжах с трамплина Пермского края: " Дети уже будут раздеваться в новом комплексе. И это стало центром притяжения, ещё нам трамплины подремонтировать, чтобы были современные. Чтобы принимать по-настоящему, международные соревнования. Думаю, Пермь достойна такого уровня".
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.01.2021
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