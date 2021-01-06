В Перми прошло «Рождественское турне» - ежегодные всероссийские детские соревнования летающих лыжников. Пермский край принимает этот турнир уже в 16-й раз. Каждый день - состязания в новом городе Прикамья. 4 января «Рождественское турне» стартовало в Березниках, а завершится 8 января в Чайковском.Лучшие по итогам трёх дней попадают в финал. И уже эти, соревнования включены в календарь Международной лыжной федерации (FIS). Это значит, что на соревнованиях дети могут получать баллы, которые нужны для перехода в большой спорт, и для этого не обязательно выезжать за границу.Возможность эта, ещё ценнее нынче, когда пересечение границы осложнили различные противоэпидемические меры. Кроме белорусов, в Пермский край смогла приехать только делегация из Казахстана. Зато география российских спортшкол широка, как никогда - от Башкортостана до Сахалина. Стартовых номеров раздали 100 штук.Участники открытых всероссийских стартов стали первыми, для кого открылись двери нового спортивно-оздоровительного центра «Летающий лыжник». Современные раздевалки, тренажёрные и гимнастические залы.Александр Постаногов, президент федерации по прыжкам на лыжах с трамплина Пермского края: " Дети уже будут раздеваться в новом комплексе. И это стало центром притяжения, ещё нам трамплины подремонтировать, чтобы были современные. Чтобы принимать по-настоящему, международные соревнования. Думаю, Пермь достойна такого уровня".