Лыжи и коньки – активный отдых для семьи

В Перми в общей сложности обустроено 180 километров лыжных трасс - как профессиональных, так и любительских. Самая короткая - полтора километра за ДК Железнодорожников. Самая протяженная – 22-километровая - соединяет Мотовилиху и Новые Ляды. В эти дни, как оказалось, на лыжне яблоку негде упасть. На катках - тем более, ведь там стартовал проект "Ледовый сезон". Что нужно для отличного катания на лыжах?Алексей Баранов: "Нужны хорошие лыжи, настроение и любовь к этому делу!"Ну, и конечно, разминка! Для Алексея Баранова поход на лыжах сродни завтраку. Это его третий визит на базу «Динамо» за 2021-й год. Вместе с Алексеем своё воскресение здесь проводят сотни пермяков.Специально к этому сезону лесники подготовили больше 180 километров трасс в лесном массиве. И если одни выбирают небольшие расстояния, другим подавай широкие просторы. На «Динамо» самая длинная в городе трасса — 22 километра!Пермь — Новые Ляды. Традиционный лыжный маршрут пермячка Алевтина Гаева этой зимой совершает впервые. Долгое время ждала снега. И вот, новогодний подарок: лыжи по пухляку идут отлично!Если лыжная ходьба — это утренний вид спорта, то вечерний — однозначно, катание на коньках. На «Юности» уже достаточно человек.Желающих поставить своих родственников на коньки, либо сделать это самостоятельно — большинство. Учатся, как взрослые, так и дети.Главное условие на льду: число катающихся не должно превышать одного человека на 10 квадратных метров. На катках «Юность» и «Гайва» - ограничение в 100 человек. Поэтому попасть туда можно только по телефонной записи. Впрочем, пермяков это не останавливает.Михаил Кривов: "Ходим на каток не так часто, как бы хотелось, но стараемся время от времени выбираться. В этом году это наш первый выход. Не только у нас, но и у нашего маленького фигуриста, моей дочки. Коньки — неотъемлемая часть нашей жизни, потому коньками и лыжами мы занимаемся с большим удовольствием".Стоимость катания — 200 рублей. В особые часы - бесплатно.С 3 января возобновил свою работу всем полюбившийся проект «Ледовый сезон». В нём участвуют 8 муниципальных катков во всех районах города. Среди них «Гайва», «Прикамье», «Юность», а также каток у «Гознака». Катание на муниципальных катках Перми будет бесплатным по вторникам, пятницам и воскресениям с 19.00 до 22.00 часов вечера.