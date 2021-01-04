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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.01.2021

Горячая линия «Ковид-19» работает все праздничные дни

Горячая линия «COVID-19» работает все праздничные дни с 10.00 утра до 18.00 вечера. По телефонам +7(342)258-07-87 или 112 можно получить консультацию по лечению ОРВИ и коронавируса, здесь же подскажут контакты для вызова врача, условия, при которых возможна госпитализация, уточнят с какими симптомами необходимо сдать тест на COVID-19.

Опубликовано: 04.01.2021 в 09:33 в рубрике - Вести Пермь

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