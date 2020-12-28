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Пермский край и РЖД продолжат сотрудничество
Один из важных пунктов соглашения касается строительства на условиях софинансирования пассажирских платформ высокого типа в Пермской агломерации. Документ предусматривает сотрудничество сторон по реконструкции существующей инфраструктуры вокзального комплекса Пермь-II с созданием комплексного транспортно-пересадочного узла с общественно-деловыми функциями.
Начальник Свердловской железной дороги опроверг новость о сокращении финансирования РЖД на реализацию в крае крупных проектов - таких, как создание транспортного пересадочного узла. Второе соглашение касается проекта детской железной дороги. Проект подразумевает собой большой комплекс, где смогут обучаться дети, которые хотят связать свою будущую профессию с РЖД. Для этого будут приобретено необходимое оборудование и подвижные составы, а в одном из корпусов завода Шпагина, который передадут в безвозмездное пользование РЖД, разместится учебно-материальная база.
Также в соглашении прописано и создание на базе детской железной дороги детского технопарка "Кванториум" по модели «Мини».
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