Пермский край и РЖД продолжат сотрудничество. Соответствующие соглашения были подписаны между губернатором края Дмитрием Махониным и начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым. Они предполагают модернизацию вокзалов и остановок, реконструкцию моторовагонного депо на Пермь-2 для обслуживания «Ласточек». Кроме того будет проработана идея создания кольца, соединяющего 2 берега Камы, по которому будут курсировать поезда и переустроен путепровод на ул.Дзержинского.Один из важных пунктов соглашения касается строительства на условиях софинансирования пассажирских платформ высокого типа в Пермской агломерации. Документ предусматривает сотрудничество сторон по реконструкции существующей инфраструктуры вокзального комплекса Пермь-II с созданием комплексного транспортно-пересадочного узла с общественно-деловыми функциями.Начальник Свердловской железной дороги опроверг новость о сокращении финансирования РЖД на реализацию в крае крупных проектов - таких, как создание транспортного пересадочного узла. Второе соглашение касается проекта детской железной дороги. Проект подразумевает собой большой комплекс, где смогут обучаться дети, которые хотят связать свою будущую профессию с РЖД. Для этого будут приобретено необходимое оборудование и подвижные составы, а в одном из корпусов завода Шпагина, который передадут в безвозмездное пользование РЖД, разместится учебно-материальная база.Также в соглашении прописано и создание на базе детской железной дороги детского технопарка "Кванториум" по модели «Мини».