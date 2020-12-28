Пермский край готовится к массовой вакцинации от COVID-19

Массовую вакцинацию от CОVID-19 в Пермском крае планируется начать в январе 2021 года. Для хранения вакцины в 43 медучреждениях Прикамья началась установка специализированного оборудования.На заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции и.о. министра здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень озвучила, что по предварительным данным, в январе начнется массовая вакцинация жителей Пермского края от Covid-19.В начале следующего года специалисты Министерства ожидают поступления свыше 100 тыс. доз вакцины от коронавируса в регион. Вакцина будет доступна практически во всех муниципалитетах Прикамья. Для этого уже закуплены и устанавливаются 45 спец-холодильников с морозильными камерами для хранения, термоконтейнеры для перевозки вакцины, хладоэлементы и терморегистраторы. Оборудование закуплено на средства из регионального бюджета. На сегодняшний день установлен 31 холодильник, еще 14 в удаленных территориях будут оборудованы до конца года.На данном этапе поставить вакцину от коронавирусной инфекции можно будет в 43 медицинских учреждениях по краю, из них в Перми - в 8 медорганизациях, а также в Березниках, Соликамске, Кунгуре, Чайковском, Чусовом, Пермском районе и других муниципалитетах.