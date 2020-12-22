В Перми стартовал марафон «Дума онлайн» - это череда прямых депутатских телефонных линий. Запускают такую акцию, чтобы пермяки смогли попасть к депутатам на дистанционный прием и задать все интересующие вопросы, так как прямые контакты ограничены в связи с пандемией. Звонить можно по телефону 2-059-059 с 09.00 до 18.00 часов. Девять депутатов по очереди в течение часа будут отвечать на вопросы избирателей. Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской городской думы: "Это очень важно, как для депутатов, посмотреть, чем живут жители, но и жителям послушать ответы. Тем более, все вопросы берутся на контроль, и потом обязательно каждый вопрос прорабатывается и дается ответ".