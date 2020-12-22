В Сети появились кадры серьезной аварии с участием пассажирского автобуса
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.12.2020
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.12.2020
В ПФР разъяснили порядок единовременных выплат к Новому году
В школах Перми вновь пройдёт выдача сухих пайков
На ремонт пострадавшего от пожара дома на Студенческой, 20 выделены средства
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