Сматывайте удочки: в Перми началось патрулирование берегов
К примеру, в Перми это акватория у плотины КамГЭС. 5 декабря там уже состоялся рейд. Дежурит сводный отряд из сотрудников МЧС, службы спасения, полиции, Управления гражданской защиты. Одни проводят беседы, другие - штрафуют. Рейды становятся регулярными.
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