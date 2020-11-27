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В Перми до 20 градусов мороза. Прогноз погоды на выходные
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Предварительно, самая низкая температура ожидается в ночь на воскресенье: в Перми до - 20 градусов. В ближайшую ночь на территории края ожидается мороз -15...-20. Днем малооблачно, без осадков, температура -9...-14, по северу до -17. Существенно теплее будет по югу края - из-за облачности ночная температура ожидается около -12 градусов".
Погоду будет определять усиливающийся антициклон. Он достигнет своего максимального развития в ночь на 30 ноября. Как говорят синоптики, атмосферное давление будет на 20 мм выше нормы для конца ноября. Таких мощных антициклонов в крае не было с 2016 года.
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