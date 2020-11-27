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Пермяки присоединятся к Всероссийскому математическому флешмобу MathCat
В этом году в Пермском крае зарегистрировано рекордное количество площадок флешмоба. Так, в гимназии №33, лицее №2 и школе №55 решить задачи можно будет в оффлайн режиме. На остальных площадках флешмоб пройдет в онлайн режиме. Начало в 11:00. В день акции в распоряжении каждого участника оказывается четыре набора задач самого легкого, легкого, среднего, а также повышенного уровня сложности. Организаторы назвали эти работы «лигами» — соответственно, «белой», «зеленой», «желтой» и «красной». Участник получает вопросы одновременно всех четырех уровней. Оценив свои способности, он самостоятельно по своему желанию выбирает для решения одну из лиг. На решение отводится фиксированное время – 1,5 астрономических часа.
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