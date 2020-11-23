Выбрать стиль и заказать дизайн интерьера дома в считанные секунды

Дизайн интерьера это один из основных этапов при ремонте и обустройстве дома или квартиры. Ведь от грамотно выбранного стиля зависит настроение жителей. Поэтому пройдя по ссылкеhttps://domoff-interiors.ru/, можно подобрать на сегодняшний день нужный именно вам дизайн.

Виды стилей интерьера

В современном мире существует множество видов стилей интерьера. Определиться и наметить релевантное направление в любимых жильцами оттенках меблировки, в соответствующем декорировании помещений. Рассмотрим несколько таких видов, которые пользуются спросом на сайте.

Классический английский стиль в интерьере

Данный стиль представляет собой вид классического европейского, то есть наряду с консерватизмом присутствует эклектика.

Основные черты английского стиля в интерьере:

- Излишек натурального дерева - деревянные панели на стенах, массивные двери, карнизы. Мебель обязательно деревянная, чаще темных оттенков;

- Геометричность общего дизайна, отсутствие плавности линий;

- Камин, книжные шкафы;

- Традиционные узоры: полоска, клетка;

- Отсутствие свободного пространства, излишество мебели.

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Модерн стиль в интерьере

Полной противоположностью классическому стилю является Модерн. Отвергая все стандартное и правильное, этот образ дизайна превращается в бесконечную фантазию. На сайте можно остановиться на подходящем интерьере, ведь каждый по-своему необычен.

Основные черты стиля модерн в интерьере:

Вычурные оттенки обоев, штор;

Плавность и изогнутость всех форм - будь то мебель, потолки, лепнина;

Растительные и цветочные орнаменты;

Витражи, мозаики, художественная ковка;

Свобода творчества и ручная работа.

Интерьер в стиле Лофт

Сочетание мастерской и жилого пространства наиболее характеризует такой стиль. Ломающий стандарты образа дизайна и завоевывающий сердца все большего количества населения. Представленные на сайте модели стиля лофт органично впишутся в пространство дома.

Основные черты стиля лофт в интерьере:

- Свободное пространство, не заставленное мебелью;

- Отделка стен грубая - кирпич, бетон;

- Всевозможные инженерные решения - трубы, открытые балки;

- Простая функциональная мебель.

Любой дизайн интерьера достоин вашего выбора, но только жители могут наполнить дом любовью, комфортом и уютом.