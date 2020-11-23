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Выбрать стиль и заказать дизайн интерьера дома в считанные секунды
Дизайн интерьера это один из основных этапов при ремонте и обустройстве дома или квартиры. Ведь от грамотно выбранного стиля зависит настроение жителей. Поэтому пройдя по ссылкеhttps://domoff-interiors.ru/, можно подобрать на сегодняшний день нужный именно вам дизайн.
Виды стилей интерьера
В современном мире существует множество видов стилей интерьера. Определиться и наметить релевантное направление в любимых жильцами оттенках меблировки, в соответствующем декорировании помещений. Рассмотрим несколько таких видов, которые пользуются спросом на сайте.
Классический английский стиль в интерьере
Данный стиль представляет собой вид классического европейского, то есть наряду с консерватизмом присутствует эклектика.
Основные черты английского стиля в интерьере:
- - Излишек натурального дерева - деревянные панели на стенах, массивные двери, карнизы. Мебель обязательно деревянная, чаще темных оттенков;
- - Геометричность общего дизайна, отсутствие плавности линий;
- - Камин, книжные шкафы;
- - Традиционные узоры: полоска, клетка;
- - Отсутствие свободного пространства, излишество мебели.
Интересный выбор дизайнов в классическом стиле представлен на сайте, где можнозаказать дизайн интерьера домапо любой приемлемой для вас цене.
Модерн стиль в интерьере
Полной противоположностью классическому стилю является Модерн. Отвергая все стандартное и правильное, этот образ дизайна превращается в бесконечную фантазию. На сайте можно остановиться на подходящем интерьере, ведь каждый по-своему необычен.
Основные черты стиля модерн в интерьере:
- Вычурные оттенки обоев, штор;
- Плавность и изогнутость всех форм - будь то мебель, потолки, лепнина;
- Растительные и цветочные орнаменты;
- Витражи, мозаики, художественная ковка;
- Свобода творчества и ручная работа.
Интерьер в стиле Лофт
Сочетание мастерской и жилого пространства наиболее характеризует такой стиль. Ломающий стандарты образа дизайна и завоевывающий сердца все большего количества населения. Представленные на сайте модели стиля лофт органично впишутся в пространство дома.
Основные черты стиля лофт в интерьере:
- - Свободное пространство, не заставленное мебелью;
- - Отделка стен грубая - кирпич, бетон;
- - Всевозможные инженерные решения - трубы, открытые балки;
- - Простая функциональная мебель.
Любой дизайн интерьера достоин вашего выбора, но только жители могут наполнить дом любовью, комфортом и уютом.
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