В Перми на ул. Революции начали монтировать контактную сеть для новых трамвайных путей. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас специалисты занимаются монтажом поперечных растяжек, затем начнется установка продольного троса, к которому будет прикреплен контактный провод. Останется выполнить работы по монтажу системы автоматики на трамвайных узлах – это будут завершающие работы по строительству новых трамвайных путей. Уже в следующем году на участке запустят трамваи, об изменении маршрутов будет сообщено дополнительно.По данным Городского архива, новые участки трамвайных путей не строили в Перми с 1970-х годов. Таким образом, впервые с советских времен в городе будет построен участок трамвайных путей для запуска маршрута.На участке от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта одновременно продолжает работы подрядная организация: основной объем работ здесь выполнен – продолжаются работы по устройству покрытия на тротуарах, велодорожки, газонов и другие.Напомним, в рамках реконструкции улицы Революции от ЦКР до улицы Сибирской устроено четырехполосное движение по две полосы в каждую сторону, обустроены трамвайные пути. Строительство новых трамвайных путей позволит соединить существующие. Также будут обустроены остановки общественного транспорта, что позволит на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской пустить автобусы. Будет проведено озеленение территории.