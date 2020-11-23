В Прикамье ожидается потепление
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02.11.2020 в 16:25
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За предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 292 новых случая заражения коронавирусом
Что предполагает цифровая трансформация
В Свердловском районе произошло страшное ДТП
В Кунгуре открылся скейт-парк
17 статуэток «Ника» вручили победителями фестиваля «Щит России»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.11.2020
Система теплоснабжения Перми прошла проверку первыми холодами
В понедельник в Перми расширяется зона платной парковки
Штормовое предупреждение снято. Синоптики рассказали о погоде на выходные
Пермский край получил почти 900 млн рублей на выплаты медикам, работающим с коронавирусом
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