За предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 292 новых случая заражения коронавирусом
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 18 298. Ежесуточный прирост больных составил 1,6% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,17 (на 21 ноября – 1,18).
Из 292 новых инфицированных – 113 мужчин, 172 женщины и 7 детей (3 мальчика и 4 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 62 человека, 120 человек в возрасте 45-65, 103 человека старше 65 лет.
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