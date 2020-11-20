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Можно без суда. В решении споров поможет медиация
Валерия Леденцова, руководитель лаборатории изучения конфликтов ПГНИУ: "Медиация позволяет не только прояснить сам вопрос, но и позволяет сохранить отношения, или восстановить, если они были утрачены".Участники смогли обсудить разные возможности и технологии применения медиации. Если брать школы региона, то сейчас количество тех, где есть службы примирения, растет.
Раиса Кассина: "93,3% школ, то есть почти в каждой школе созданы такие школьные службы примирения".
Вопрос актуальный, считает региональный омбудсмен Павел Миков. Какую сферу ни взять – пациенты и врачи, родители и учителя – вариантов множество. Важно, чтобы при двух конфликтующих сторонах была профессиональная третья – медиатор, который помогает спорщикам прийти к согласию.Павел Миков, уполномоченный по правам человека в Пермском крае: "В Пермский край едут учиться медиаторы из других территорий. Смотрят, как организовано это и с точки зрения управления, и с точки зрения конкретных результатов".
Есть организация, которая специализируется на медиативных услугах, есть службы в школах, совет по развитию медиации при краевом суде. При наличии базового образования можно пройти профессиональную подготовку. Такие курсы есть в пермских вузах и торгово-промышленной палате. А дальше, говорят эксперты, при должном подходе можно погасить практически любой разгорающийся конфликт.
Юлия Яковлева, председатель ассоциации профессиональных медиаторов: "Задача медиатора – убрать отдельно эмоции, проработать их, чтобы люди выросли в своем сознании до взрослых людей, стали разговаривать".Еще один аспект, на который обратили внимание эксперты – за такой помощью не стоит бояться обращаться, потому что гораздо сложнее распутывать клубок застарелого конфликта.
По итогам конференции планируется издание сборника материалов, которые в свою очередь будут размещены в электронной системе «Российский индекс научного цитирования».
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