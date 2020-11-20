Волонтеры акции «Мы вместе» возобновили работу

В Пермском крае, как и по всей России, возобновили работу штабы волонтерской акции «Мы вместе!». В Перми сегодня добровольцы ОНФ доставили комплексные обеды врачам и медперсоналу ковидного отделения краевой детской больницы.Первого пациента с коронавирусом здесь приняли 23 мая. Сейчас с этим диагнозом здесь проходят лечение 28 детей. За ними круглосуточно наблюдают девять врачей, 18 медсестер и два рентген-лаборанта и три человека младшего медперсонала.Светлана Попова, главная медицинская сестра Краевой детской клинической больницы: "Медицинские учреждения Пермского края в условиях пандемии работают в усиленном режиме. Очень приятно ощущать поддержку со стороны людей с жизненно активной позицией, которые способны оказать помощь в таких непростых условиях".Весной, во время первой волны пандемии, всесторонняя волонтерская помощь медикам очень пригодилась. Помогали все неравнодушные люди и рядовые жители, предприниматели. Сейчас, когда ситуация вновь весьма напряжена, в ОНФ решили организовать доставку еды в больницы вновь. В ежедневном режиме эта практика будет продолжаться до Нового года.Ирина Ивенских, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Акция «Мы вместе!» набирает обороты. Есть люди, которые ждут помощь. Есть люди, которые не ждут, но верят в то, что рядом есть люди. Количество волонтеров и подвижников в акции «Мы вместе!» все больше и больше".