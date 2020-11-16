В Перми проходит фестиваль моноспектаклей "МОНОfest"

В пятницу в Перми стартовал широко известный во всем мире и традиционный для столицы Прикамья фестиваль моноспектаклей "МОНОfest". Причем проходит он почти в привычном формате. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы - в этом году приглашены только российские актеры-участники. Зато их моноспектакли можно смотреть сразу в двух форматах: в зрительном зале и онлайн. Конкурсную программу в пятницу открывал артист пермского театра «Карабаска» Даниил Петров с вольным пересказом великой трагедии Шекспира «Кукольные страсти по королю Лиру». Спектакль появился из лаборатории, которая проходила год назад в рамках фестиваля. Тогда режиссёры и актёры что называется "разминали" возможный материал и способы его подачи. "МОНОfest" проходит сразу на двух площадках - в Пермском Доме актера и на «Сцене-Молот». Зрительные залы, естественно, заполняются только наполовину, все сидят в шахматном порядке. Заключительный спектакль зрители увидят 16 ноября, тогда же члены жюри подведут итоги и назовут лауреатов.7-й по счёту фестиваль-конкурс «МОНОfest» организован Пермским отделением Союза театральных деятелей, проходит при поддержке Министерства культуры России и Пермского края.Нина Соловей, арт- директор фестиваля «МОНОfest»: "Мы опять можем похвастаться разнообразной программой. Когда режиссёры, исполнители обращаются к очень разным литературным основам - это Булгаков, Патрик Зюскинд, это Иосиф Бродский, Шекспир, И конечно, современная драматургия и авторские произведения самих исполнителей".