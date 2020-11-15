В Перми откроется четырёхполосное движение на улице Крупской

Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, на участке от улицы Лебедева до площади Дружбы выполнен весь объём работ по переустройству коммуникаций: сетей наружного водопровода, дождевой и наружной канализации.Вечером 15 ноября, как и поручал ранее глава Перми Дмитрий Самойлов, по улице Крупской будет запущено полноценное движение транспорта по двум проезжим частям – по две полосы в каждую сторону. Нечётная сторона выполнена во временном исполнении, а уже весной работы по устройству дорожной "одежды" будут завершены полностью.На площади Дружбы завершено устройство дополнительных слоев основания дорожной одежды на участке, где проезжая часть расширена для остановки автобусов, установлен гранитный борт. Подрядчик выполнил переустройство трамвайных путей, наполовину оборудованы островки безопасности, установлены новые опоры контактной сети трамвая. Также завершается устройство футляров и кабельной канализации под наружное освещение, до конца ноября устройство наружного освещения на объекте планируется завершить.