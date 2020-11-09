← Дело о зоопарке: Илья Козырев вышел из СИЗО под залог в два миллиона рублей
Болельщикам разрешили посещать матчи профессиональных клубов →
Внук похитил у бабушки более 500 тысяч рублей и купил себе машину
"Женщина раньше была его опекуном, и он знал, что у нее есть вклад в банке с опекунскими выплатами и накопления на сберегательной книжке. Он взял ее телефон и с помощью мобильного приложения тайно перевел все имеющие средства на свою карту. Общий ущерб составил более 560 тысяч рублей," - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Пожилая женщина обнаружила пропажу, когда пришла в банк снять пенсию. Гражданка обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка доказали причастность ее внука к совершению преступления. Мужчина возместил потерпевшей материальный ущерб в полном объеме.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы условно на срок 1 год 6 месяцев с испытательным сроком 1 год.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Дело о зоопарке: Илья Козырев вышел из СИЗО под залог в два миллиона рублей
В департаменте транспорта администрации Перми напомнили об ответственности за безбилетный проезд
Объявлен сбор средств на лечение трехлетней Евы из Ординского района
В краевом фонде капитального ремонта подвели промежуточные итоги реконструкции Комсомольского проспекта
В Перми состоялась приёмка улицы Тихой
К написанию всероссийского этнографического диктанта присоединись все 46 муниципалитетов Прикамья
Краевой суд вынес приговор по громкому делу пермского студента Даниила Шестакова
В общественном транспорте Перми вновь прошла проверка масочного режима
Полноценное движение по четырем полосам на улице Крупской запустят с 15 ноября
Волонтеры раздавали медицинские маски на улицах Перми
Добавить комментарий: