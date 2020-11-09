Внук похитил у бабушки более 500 тысяч рублей и купил себе машину

В Перми суд признал местного жителя виновным в совершении кражи с банковского счета. Следствием установлено, что в апреле текущего года злоумышленник захотел купить себе машину. Так как денег на покупку у него не было, он решил похитить их у бабушки."Женщина раньше была его опекуном, и он знал, что у нее есть вклад в банке с опекунскими выплатами и накопления на сберегательной книжке. Он взял ее телефон и с помощью мобильного приложения тайно перевел все имеющие средства на свою карту. Общий ущерб составил более 560 тысяч рублей," - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Пожилая женщина обнаружила пропажу, когда пришла в банк снять пенсию. Гражданка обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка доказали причастность ее внука к совершению преступления. Мужчина возместил потерпевшей материальный ущерб в полном объеме.Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы условно на срок 1 год 6 месяцев с испытательным сроком 1 год.