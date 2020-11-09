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Дело о зоопарке: Илья Козырев вышел из СИЗО под залог в два миллиона рублей
Бывший куратор строительства нового пермского зоопарка от компании «РЖДСтрой» Илья Козырев вышел из СИЗО под залог в два миллиона рублей. Он обвиняется в хищении совместно с другими лицами 129 млн рублей, выделенных на строительство.
Илья Козырев был задержан в декабре прошлого года и дал показания в отношении Дмитрия Левинского, который на момент совершения предполагаемого преступления занимал должность руководителя Управления капитального строительства Пермского края. Господин Левинский также был задержан.
Строить новый пермский зоопарк начали в 2017 году в микрорайоне Нагорный. Закончить первую часть первой очереди планировали еще в марте 2018 года. Но в ходе работ эксперты выявили, что ряд строений имеет критические дефекты. В июле специалисты проверили объекты, возведенные в рамках строительства первой очереди нового зоопарка. Выяснилось, что из 31 здания девять находятся в аварийном состоянии, еще 22 – в нормальном и «ограниченно-работоспособном».
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