Администрация Перми закупит ещё 15 новых трамваев
Администрация Перми разместила на сайте госзакупок лот на приобретение 15 новых трамваев, 6 из них должны прибыть в Пермь уже в этом году. Закупка трамваев осуществляется за счёт краевого и городского бюджетов.
Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, в новых вагонах должно быть установлено и готово к использованию все необходимое оборудование: навигатор, информационные табло, система учета пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Также вагоны должны быть полностью низкопольными и подходить для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Общая вместимость односекционного трамвая должна быть не менее 110 пассажиров. Также вагоны должны обладать запасом автономного хода. В вагонах должно быть предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.
Напомним, в конце прошлого года городские власти при поддержке краевых властей закупили 9 новых трамваев: один трехсекционный и восемь односекционных вагонов.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми появился арт-объект, посвященный булгаковской Аннушке
В Индустриальном районе прошла общественная приемка отремонтированных дорог
Два пермских проекта победили на окружном молодежном форуме "iВолга"
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.11.2020
Осадки ожидаются в конце недели
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 14 тысяч человек
В Кировском районе открылась новая экологическая тропа
В Кировском районе Перми открылась городская ярмарка
Главные фишки "Ночи искусств-2020"
Привести в порядок коммунальную инфраструктуру помогут краевые и федеральные программы
Добавить комментарий: