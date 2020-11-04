Администрация Перми закупит ещё 15 новых трамваев

Администрация Перми разместила на сайте госзакупок лот на приобретение 15 новых трамваев, 6 из них должны прибыть в Пермь уже в этом году. Закупка трамваев осуществляется за счёт краевого и городского бюджетов.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, в новых вагонах должно быть установлено и готово к использованию все необходимое оборудование: навигатор, информационные табло, система учета пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Также вагоны должны быть полностью низкопольными и подходить для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Общая вместимость односекционного трамвая должна быть не менее 110 пассажиров. Также вагоны должны обладать запасом автономного хода. В вагонах должно быть предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.

Напомним, в конце прошлого года городские власти при поддержке краевых властей закупили 9 новых трамваев: один трехсекционный и восемь односекционных вагонов.