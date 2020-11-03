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На главную - Вести Пермь

← Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 14 тысяч человек

Осадки ожидаются в конце недели

Как обещают синоптики, сегодня в Прикамье снова должно быть прохладно и сухо. Температуру днем в Перми прогнозируют в пределах +1 градуса, ночью — до минус 4. Ожидается переменная облачность, временами может выглядывать солнце. Осадки выпадут лишь в конце недели.

Опубликовано: 03.11.2020 в 14:16 в рубрике - Вести Пермь

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← Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 14 тысяч человек

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