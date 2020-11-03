Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 14 тысяч человек
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 14 050. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,06 (на 2 ноября – 1,06).
Из 171 нового инфицированного – 64 мужчины, 105 женщин и 2 ребёнка (2 мальчика). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 31 человек, 85 человек в возрасте 45-65, 53 человека старше 65 лет.
Также за минувшие сутки в Прикамье от коронавируса скончались 5 человек. Общее число умерших от COVID-19 достигло 414 человек. Еще 270 человек скончались от сопутствующих заболеваний.
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