← Поили снотворным и морили голодом: возбуждены уголовные дела после скандала в центре для престарелых
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Пропавший охотник найден погибшим
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← Поили снотворным и морили голодом: возбуждены уголовные дела после скандала в центре для престарелых
Рыбак обнаружил на дне Камы затонувший 6 лет назад автомобиль →
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28.10.2020 в 14:20
28.10.2020 в 11:20
28.10.2020 в 10:47
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08.10.2020 в 12:05
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Поили снотворным и морили голодом: возбуждены уголовные дела после скандала в центре для престарелых
Возобновлено движение на улице Карпинского
Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Пермском крае продлил существующие ограничения до 15 ноября
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.10.2020
Россияне боятся потерять работу
Осталось 2 дня: водителям напоминают о важности прохождения техосмотра
В России чтят память жертв политических репрессий
Владельцы щенков из муниципального приюта смогут бесплатно их стерилизовать
В краевом Минсоцразвития прокомментировали скандал с частным приютом для престарелых
«Добрые руки» до гроба доведут? Следователи возбудили уголовные дела по факту смерти человека в пермском центре для престарелых
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