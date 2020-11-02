Поили снотворным и морили голодом: возбуждены уголовные дела после скандала в центре для престарелых
Родственники постояльцев пожаловались, что пенсионеров поили снотворным и морили голодом. По данным следствия, услуги оказывались в отсутствие медицинского персонала и иных специалистов. Один из постояльцев скончался.
Как заявлено, сейчас все пожилые люди госпитализированы. Следователи осмотрели помещения центра, допросили наемных работников из числа обслуживающего персонала. Также проверка ведется в Министерстве социального развития Пермского края как в контролирующем органе. Назначены судебно-медицинские и иные экспертизы.
Заведены уголовные дела по статьям «Оказание лицам престарелого возраста услуг, не отвечающих требованиям безопасности их жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека» и «Халатность, допущенная должностными лицами контролирующих органов».
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