Поили снотворным и морили голодом: возбуждены уголовные дела после скандала в центре для престарелых

Следственный комитет возбудил сразу два уголовных дела после скандала в пермском частном доме для престарелых «Добрые руки». Руководительницу заведения объявили в розыск.Родственники постояльцев пожаловались, что пенсионеров поили снотворным и морили голодом. По данным следствия, услуги оказывались в отсутствие медицинского персонала и иных специалистов. Один из постояльцев скончался.Как заявлено, сейчас все пожилые люди госпитализированы. Следователи осмотрели помещения центра, допросили наемных работников из числа обслуживающего персонала. Также проверка ведется в Министерстве социального развития Пермского края как в контролирующем органе. Назначены судебно-медицинские и иные экспертизы.Заведены уголовные дела по статьям «Оказание лицам престарелого возраста услуг, не отвечающих требованиям безопасности их жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека» и «Халатность, допущенная должностными лицами контролирующих органов».