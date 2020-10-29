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Юрий Уткин провел прямую линию в городском call-центре
Один из примеров оперативного реагирования. Обратилась жительница дома по улице Декабристов. По её словам, в здании течет крыша, а управляющая компания бездействует.
Юрий Уткин, депутат Пермской городской Думы: "Я бы попросил обращение в УК надлежащим образом сформулировать и оформить, и для того чтобы мы взяли ситуацию на контроль, в наш адрес направьте копию. Тогда мы будем контролировать эффективность работы Управляющей компании, я думаю, это будет на уровне Индустриального района, профильного заместителя».
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