Юрий Уткин провел прямую линию в городском call-центре

В Пермском call -центре представители городской Думы вновь пообщались с жителями краевой столицы в формате горячей телефонной линии. Этот инструмент уже зарекомендовал себя с положительной стороны, так как позволяет отслеживать ситуацию в городе и оперативно помогать людям решать насущные проблемы. Сегодняшнее дежурство провел Юрий Уткин. За час работы удалось принять 12 звонков. Вопросы касались несвоевременной уборки мусора, расселения ветхого жилья и даже отсутствия отопления дома.Один из примеров оперативного реагирования. Обратилась жительница дома по улице Декабристов. По её словам, в здании течет крыша, а управляющая компания бездействует.Юрий Уткин, депутат Пермской городской Думы: "Я бы попросил обращение в УК надлежащим образом сформулировать и оформить, и для того чтобы мы взяли ситуацию на контроль, в наш адрес направьте копию. Тогда мы будем контролировать эффективность работы Управляющей компании, я думаю, это будет на уровне Индустриального района, профильного заместителя».