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Со стаканом на крыше: в Перми прошел конкурс на лучшего таксиста
В краевой столице определяют лучшего водителя такси 2020 года. Первое практическое задание - параллельная парковка. Задания схожи с экзаменом на водительские права, но не без изюминки - так, многие совершали ошибку именно на маневрировании задним ходом. Всего на конкурс заявилось 18 участников – это водители, у которых есть разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, с водительским стажем не менее 3х лет и отсутствием грубых нарушений ПДД.Самая зрелищная часть - с наполненным водой стаканом, который ставят на крышу авто. Задание проверяет плавность хода. Большинство участников с заданием справилось.
Также у водителей такси проверили знания правил дорожного движения, истории региона, законодательства о такси, основ устройства автомобиля, основ оказания первой помощи при ДТП.Цели проведения всероссийского конкурса - повышение уровня профессиональной подготовки водителей такси, популяризация профессии среди молодежи, а также повышение престижа частных перевозок.
Татьяна Зарецкая, руководитель проекта «Лучший водитель такси в России 2020»: "Одно из важнейших условий конкурса - наличие разрешения на провоз пассажиров и багажа. Общественный совет по развитию такси как организатор подчеркивает важность легализации таксомоторной области в целом".Региональные этапы конкурса «Лучший водитель такси в России-2020» прошли уже в 24 регионах России. Финал состоится весной следующего года в Сочи.
За первое место приз 10 тысяч рублей, за второе - 5 тысяч, за третье - 3 000 рублей.
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