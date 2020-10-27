← Депутаты рассматривают вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Гордумы
Депутаты лишили Юрия Уткина полномочий председателя Гордумы
По словам Ушакова, Юрий Уткин плохо справляется с исполнением обязанностей председателя Пермской городской думы, не учитывает интересы депутатов.
"По сути, мы говорим об утрате доверия Юрию Аркадьевичу со стороны коллег-депутатов", - резюмировал Денис Ушаков, отметив, что его инициативу поддерживают 29 из 36 депутатов думы. В свою очередь, Юрий Уткин заявил о том, что данный проект решения был внесен с многочисленными нарушениями регламента.
По результатам голосования, за лишение Юрия Уткина полномочий председателя думы проголосовали 32 депутата, "против" - 2.Исполнять обязанности председателя будет первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Депутаты рассматривают вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Гордумы
Масочный режим вводится по всей России
Прожиточный минимум пенсионера в 18 регионах не вырастет
В Пермском крае реконструируют 5 футбольных стадионов
Служба крови Пермского края нуждается в донорах
В каникулы для пермских школьников работают разновозрастные отряды
Система непрерывной подачи чернил - СНПЧ для Epson TX117
"Арабеск" впервые проходит без зрителей
Субсидия на покупку колесной сельхозтехники - новый вид помощи для аграриев
Театр без зрителей - как свадьба без невесты
Добавить комментарий: