В Перми на пожаре погибли два человека
Пожар начался ночью. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. На месте ЧП обнаружены два тела - сын и его мать.
На место происшествия после поступившего вызова прибыли 10 единиц техники и более30 человек личного состава.
Соседи рассказали, что площадка на этаже была сильно задымлена, внутри квартиры сильно обгорел диван.
Среди возможных причин пожара называют замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнем. О результатах проверки обещают сообщить в ближайшее время.
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