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Пермских гражданских активистов приглашают поучаствовать в форуме «Сообщество»
К участию в форуме приглашаются гражданские активисты, некоммерческие организации, социальные предприниматели, представители бизнес-сообщества и средств массовой информации, органов государственной власти и местного самоуправления.
Повестка форума охватывает ключевые аспекты деятельности гражданского общества: члены Общественной палаты, руководители НКО, эксперты третьего сектора расскажут о своем опыте, вместе с представителями федеральных органов власти обсудят тренды развития межсекторного сотрудничества, предложат пути достижения целей, поставленных Президентом Российской Федерации в его поручениях и Послании Федеральному Собранию Российской Федерации.
В связи с эпидемиологической ситуацией участники и спикеры из регионов страны будут подключаться режиме онлайн через персонализированную digital-платформу. С программой форума и информацией о мероприятии можно ознакомиться на сайте: форумсообщество.рф
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