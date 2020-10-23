Коммунальщики встретили первые заморозки в полной готовности
Так, электро- и теплоснабжение получают жители Перми, Краснокамска, Березников и Чайковскго, а также всей социальной сферы в зоне ответственности теплоэнергетической компании. Уже сформированы аварийно-ремонтные бригады, налажена работа оборудования, имеются дополнительные запасы топлива, проведены необходимые проверки и тренировки персонала.
В выходные дни организовано оперативное дежурство для своевременного реагирования на сигналы от населения по вопросам обеспечения отоплением и горячей водой.
При этом важная роль отводится и жилищным организациям – УК и ТСЖ, которые должны наладить работу внутридомовых сетей для приема теплоносителя.
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