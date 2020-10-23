Поздняя осень - лучшее время для посадки ягодных кустарников

Первый снег еще не повод покидать свои дачи и отказываться от посадок. Конечно, простора, чтобы покопаться в земле, сейчас немного, но он есть. Мастер-класс по посадкам ягодных кустарников провели специалисты агротехнологического университета. Всем известное выражение «Готовь сани летом» применительно ко многим ситуациям. Вот и черную смородину лучше сажать поздней осенью. Почему именно так, - рассказали в питомнике растений на Липовой горе.У четверокурсниц Пермского агротехнологического университета последнее практическое занятие в этом сезоне на открытом грунте. Как правильно обращаться с саженцами кустарника, объяснил кандидат сельскохозяйственных наук Артём Канунников.Артём Канунников, доцент кафедры садоводства и перерабатывающих технологий ПГАТУ им. академика Д.Н. Прянишникова: "Зачем мы делаем наклон. Если мы поставим вертикально, у нас верхние почки останутся спящими. Если мы сажаем наклонно, то у нас пробуждаются почки по всей длине прироста".Ещё важно не забыть добавить в ямки азотно-фосфорно-калийное удобрение. А то, что снег вокруг – это не проблема. Земля ещё не промерзла. Но лунки копать уже тяжело. Почва сырая, плотная.Артём Канунников, доцент кафедры садоводства и перерабатывающих технологий ПГАТУ им. академика Д.Н. Прянишникова: "Здесь хитрость в том, что мы эти растения высаживаем не столько для плодоношения, а для того, чтобы с них брать черенки для размножения, чтобы наши садоводы могли прийти за новыми сортами". Для Натальи Подрез и её однокурсниц – знания, полученные здесь, находят отражение не только в зачётках, но и на самых обычных садовых участках.Наталья Подрез: "Мне очень нравится взаимодействовать с растениями, и в будущем это пригодится. Посадка крыжовника, смородины и других культур".В это время, когда с огородов давно уже всё убрано, помимо черной смородины можно посадить и другие растения.Марина Мельникова, директор учебно-научного центра «Липогорье» ПГАТУ им. академика Д.Н. Прянишникова: "Для ягодных культур поздний срок посадки не критичен – это смородина красная, смородина чёрная, крыжовник, жимолость, для таких ягодных культур это нормально. Они находятся в глубоком покое, у них нет листьев и питания".После всех манипуляций с черной смородиной можно распрощаться до весны. С приходом тепла обязательно осмотреть саженцы на общее состояние и подрезать, чтобы увеличить количество будущего урожая.