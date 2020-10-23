В Пермский край прибудет крупная партия лекарств
На следующей неделе лекарства будут распределены по точкам продажи одной из крупнейшей сети аптек в регионе. Ранее, на совещании с аптечными сетями, Дмитрий Махонин подчеркивал значимость обеспечения лекарствами жителей региона, вопрос особенно актуален сейчас из-за повышенного спроса. Противовирусные препараты назначаются как для лечения и профилактики ОРВИ, так и для медикаментозной профилактики коронавируса.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Сейчас есть сложности в получении лекарств, связанные с введением новой системы маркировки в стране. Поэтому проблема с временным дефицитом препаратов в аптеках есть у всех регионов. Краевые власти и я лично сделаем всё, чтобы максимально оперативно доставлять лекарства в аптеки региона. От этого зависит здоровье и жизнь наших земляков».
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