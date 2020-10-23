В Березниках ночью горела пятиэтажка

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На место прибыло 5 единиц пожарной техники и 9 человек личного состава. Очаг возгорания находился на втором этаже - горел бытовой мусор на площади в 20 квадратных метров. Потребовалась эвакуация жильцов.
Есть предположения, что виновниками пожара могут быть лица без определенного места жительства. В МЧС окончательные выводы еще не озвучили, однако одна из версий - неосторожное обращение с огнем.
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