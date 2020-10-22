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Железнодорожные перевозки грузов в Узбекистане
ЖД перевозки признаны одним из самых удобных и безопасных способов транспортировки грузов любых габаритов. Он имеет много преимуществ перед другими типами перевозок, так как он надежный и выгодный, даже если нужно транспортировать грузы на большое расстояние. Железнодорожным составам не страшны дождь, снег, сильный ветер и другие изменения климата.
Какие особенности имеют перевозки ЖД транспортом?
С помощью ЖД состава можно доставить любые типы грузов: от пищевых продуктов до строительных материалов типа песка и цемента. Как транспортируют разные виды грузов:
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- Товары с тяжелым весом и малыми габаритами перевозят на специальных платформах, транспортерах и полувагонах. Погружаются грузы с использованием кранов;
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-Если груз наливной, то его перевозка происходит в прицепах, созданных для таких задач;
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-В вагонах доставляются автомобили и товары спец. назначения;
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-В подвижных составах перевозят грузы насыпного или навалочного типа;
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-Если перевозимые товары имеют ограниченный срок годности, то их погружают в вагоны-термосы и рефрижераторы, внутри которых поддерживается определенный температурный режим.
Из списка видно, что возможности железнодорожных перевозок практически безграничны и могут адаптироваться под любой тип груза.
Гибкость, удобство и надежность делают ЖД перевозки очень популярными среди бизнесменов в разных сферах деятельности. Часто транспортные компании предлагают дополнительные услуги, например:
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-Выбор оптимального маршрута, анализ состояния перевозимого груза, его погрузка и контроль за сроками на всех этапах пути;
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-Поддержание надлежащего состояния груза;
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-Оформление таможенных документов и страховки.
Железнодорожные перевозки совершаются в несколько этапов:
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-Товар погружают в ЖД состав, отправляют со станции;
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-Происходит перевозка по железной дороге;
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-Груз принимают на конечной станции;
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-Товар передается на склад заказчика.
Преимущества ЖД перевозок
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-Гибкость. Так как на железной дороге можно использовать различные виды вагонов и составов, можно перевезти любой тип груза;
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-Быстрая доставка. Транспортные компании тщательно следят за состояние ЖД транспорта, поэтому они почти никогда не выходят из строя и всегда доставляют товары вовремя;
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-Доступные цены. Если нужно перевезти крупные по габаритам грузы, то перевозка ЖД составом выходят гораздо дешевле, чем другим видом транспорта;
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-Высокая грузоподъемность и вмещаемость. С помощью вагонов можно доставить грузы любого объема, от пищевой продукции до автомобилей и строительной техники.
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