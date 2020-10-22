Железнодорожные перевозки грузов в Узбекистане

ЖД перевозки признаны одним из самых удобных и безопасных способов транспортировки грузов любых габаритов. Он имеет много преимуществ перед другими типами перевозок, так как он надежный и выгодный, даже если нужно транспортировать грузы на большое расстояние. Железнодорожным составам не страшны дождь, снег, сильный ветер и другие изменения климата.

Какие особенности имеют перевозки ЖД транспортом?

С помощью ЖД состава можно доставить любые типы грузов: от пищевых продуктов до строительных материалов типа песка и цемента. Как транспортируют разные виды грузов:

- Товары с тяжелым весом и малыми габаритами перевозят на специальных платформах, транспортерах и полувагонах. Погружаются грузы с использованием кранов;

-Если груз наливной, то его перевозка происходит в прицепах, созданных для таких задач;

-В вагонах доставляются автомобили и товары спец. назначения;

-В подвижных составах перевозят грузы насыпного или навалочного типа;

-Если перевозимые товары имеют ограниченный срок годности, то их погружают в вагоны-термосы и рефрижераторы, внутри которых поддерживается определенный температурный режим.

Из списка видно, что возможности железнодорожных перевозок практически безграничны и могут адаптироваться под любой тип груза.

Гибкость, удобство и надежность делают ЖД перевозки очень популярными среди бизнесменов в разных сферах деятельности. Часто транспортные компании предлагают дополнительные услуги, например:

-Выбор оптимального маршрута, анализ состояния перевозимого груза, его погрузка и контроль за сроками на всех этапах пути;

-Поддержание надлежащего состояния груза;

-Оформление таможенных документов и страховки.

Железнодорожные перевозки совершаются в несколько этапов:

-Товар погружают в ЖД состав, отправляют со станции;

-Происходит перевозка по железной дороге;

-Груз принимают на конечной станции;

-Товар передается на склад заказчика.

Преимущества ЖД перевозок