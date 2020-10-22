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На улице Старцева установлены новые светофоры
Дорожные изменения стали возможны благодаря ремонту перехода от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе, который выполнили по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Максим Кис, начальник Пермской дирекции дорожного движения: "Это сделано, чтобы мы могли в большей степени задействовать для въезда и выезда на улицу Старцева улицу Пушкарскую. Сейчас Старцева достаточно напряженная дорога, а въехать в м/р Садовый можно фактически только через две точки – это въезд на Садовый и перекресток Бульвар Гагарина и Старцева".
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