← Ежегодное послание губернатора депутатам Законодательного собрания Пермского края
В Перми подрядчики начали обрабатывать улицы противогололёдными реагентами →
Валерий Сухих: "Формирование бюджета происходило в беспрецедентно сложных условиях"
В проекте бюджета на 2021-2023 годы удалось сохранить финансирование всех ранее принятых в регионе государственных программ. Больше всего средств в 2021 году направлено программу «Образование и молодежная политика». Также край сохраняет все социальные обязательства и гарантирует их исполнение. Значительно увеличиваются расходы на дорожное строительство. При этом доходы бюджета ожидаемо понизятся, а региональные власти заручатся поддержкой кредитных организаций.
Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «Формирование бюджета происходило в беспрецедентно сложных условиях – большие расходы на борьбу с коронавирусом и его последствиями, безусловно, скорректировали бюджетную политику региона. Бюджет на следующие три года предполагает увеличение объема заимствованных средств, частичное сокращение инвестрасходов и перенос сроков строительства некоторых объектов на более поздний период. Это необходимо для сохранения сбалансированности бюджета и обеспечения социальных обязательств региона перед гражданами».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Ежегодное послание губернатора депутатам Законодательного собрания Пермского края
Культурные учреждения Прикамья на две недели ограничивают работу со зрителями
Доставка лекарств и продуктов: акции «Мы вместе» нужны волонтёры
Covid-19: предложено ввести льготы на медикаменты
Что-то пошло не так: почему не хватает лекарств в пермских аптеках
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.10.2020
7 причин выбрать глэмпинг вместо обычной палатки
В Пермском зоопарке появились новые обитатели
В авиационном техникуме за соблюдением требований санитарной безопасности следит искусственный интеллект
Начался прием заявок на премию «Пермь 20Х20»
Добавить комментарий: