В Прикамье планируют создать региональный ресурсный центр поиска пропавших людей

122 раза для поисков пропавших людей в этом году привлекали волонтёров, в 99 случаях всё закончилось благополучно. Взаимодействие волонтёрских организаций с правоохранителями обсудили на заседании координационного совета под председательством губернатора Дмитрия Махонина. Всего розыском без вести пропавших в Пермском крае занимаются 5 поисковых отрядов. Они распространяют информацию в СМИ и социальных сетях, расклеивают ориентировки, осматривают местность. В процессе поисков официально сотрудничают с полицией, прокуратурой, Следственным комитетом и министерством территориальной безопасности.Виктор Батмазов, министр территориальной безопасности Пермского края: "В этом году министерством территориальной безопасности на базе учебного центра ГО и ЧС за счет привлечения внебюджетных средств организовано обучение 30 наиболее активных волонтёров. В рамках программы «Безопасный регион» предусмотрено ежегодное выделение 230 тысяч рублей для закупки радиостанций, навигаторов, аптечек, сигнальных жилетов, необходимых для проведения поисковых операций».22 раза в этом году поисковые отряды участвовали в поисках детей. Самой резонансной оказалась история Кости Лунегова — 10-летний мальчик трое суток бродил по лесам Гайнского района. В розыске участвовали сотни волонтёров. В итоге ребёнка нашли живым, а уже 1 сентября он сел за парту Суворовского военного училища. На совещании говорили в том числе и о создании регионального ресурсного центра поиска пропавших людей, разместить его планируют на улице Фокинской, при краевой службе спасения. Также речь шла о необходимости провести совместные учения волонтёров и правоохранителей.