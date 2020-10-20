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В Прикамье планируют создать региональный ресурсный центр поиска пропавших людей
Виктор Батмазов, министр территориальной безопасности Пермского края: "В этом году министерством территориальной безопасности на базе учебного центра ГО и ЧС за счет привлечения внебюджетных средств организовано обучение 30 наиболее активных волонтёров. В рамках программы «Безопасный регион» предусмотрено ежегодное выделение 230 тысяч рублей для закупки радиостанций, навигаторов, аптечек, сигнальных жилетов, необходимых для проведения поисковых операций».
22 раза в этом году поисковые отряды участвовали в поисках детей. Самой резонансной оказалась история Кости Лунегова — 10-летний мальчик трое суток бродил по лесам Гайнского района. В розыске участвовали сотни волонтёров. В итоге ребёнка нашли живым, а уже 1 сентября он сел за парту Суворовского военного училища. На совещании говорили в том числе и о создании регионального ресурсного центра поиска пропавших людей, разместить его планируют на улице Фокинской, при краевой службе спасения. Также речь шла о необходимости провести совместные учения волонтёров и правоохранителей.
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