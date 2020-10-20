← В "Ростелеком" рассказали о виртуальной телефонии, удаленных рабочих местах и видеонаблюдении
В Прикамье планируют создать региональный ресурсный центр поиска пропавших людей →
В Перми добавлены рейсы на 8 автобусных маршрутах
Полина Коряковцева, пресс-секретарь МУП «Горэлектротранс»: "Произошли корректировки в расписании. Пассажиры могут ознакомиться с актуальным расписанием на сайте МКУ "Гортранс" во вкладке "онлайн-расписание". Департамент транспорта напоминает пассажирам о необходимости пользоваться масками в салоне транспортных средств. Не пренебрегать своим здоровьем и здоровьем окружающих, а также своих близких".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В "Ростелеком" рассказали о виртуальной телефонии, удаленных рабочих местах и видеонаблюдении
В выходные закроют движение на участке улицы Героев Хасана
Пермских первоклассников посвятили в гимназисты
В Перми выберут лучшего тренера
Главврач больницы устроил разнос подчинённым, отказывающим пациентам в госпитализации
Гипермаркеты не будут обслуживать покупателей без масок
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.10.2020
До минус 10: синоптики дали прогноз на неделю
Глава Прикамья рассказал о мерах по стабилизации ситуации с коронавирусом
Пермьстат подвел итоги пищевой промышленности за 2019 год
Добавить комментарий: