До минус 10: синоптики дали прогноз на неделю

В Пермском крае, несмотря на относительно теплое начало недели, ожидается похолодание до серьезного минуса. Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "На этой неделе температура будет ниже климатической нормы примерно на один градус. Похолодание начнется с завтрашнего дня, но во вторник температура будет еще положительной - до +5+6 градусов, а в среду уже не выше +1+2. В дневные часы ожидаются осадки ливневого характера в виде мокрого снега, может сформироваться снежный покров. В четверг и пятницу ожидается наиболее серьезное похолодание. Дневная температура может быть слабо отрицательной, в ночные часы все будет зависеть от прояснений. Если будет облачно, температура составит -3-7, а в случае прояснений может приблизиться к минус 10. Предварительно к концу недели ожидается выход циклона, ожидаются осадки в виде мокрого снега переходящего в дождь и потепление. На этой неделе серьезного устойчивого снежного покрова не будет. Снег выпадет в среду, а вот растает он или нет, зависит от времени суток, когда выпадет снег. Если ближе к вечеру - большая вероятность, что он продержится до выходных. Если снежный покров сформируется, он будет не больше 1-3 см на большей части края. Серьезные снегопады возможны в выходные на севере региона".