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Пермский театр кукол готовится к открытию 84 театрального сезона
Также в октябре состоятся ещё две больших премьеры – сценическая фантазия «Медной горы хозяйка», поставленная известным белорусских режиссёром Олегом Жюжгдой, и видеоспектакль Дмитрия Вихрецкого «Цветы для Элджернона».
Дмитрий Вихрецкий, художественный руководитель Пермского театра кукол: "Пандемия внесла существенные изменения в работу нашего театра, и вот теперь, спустя полгода ожидания, мы готовы заработать в полную силу. Мы соскучились по той энергетике, которую получаем от зрителей. Поэтому мы подготовили множество премьер на любой вкус и возраст. Планы на новый сезон – грандиозные, надеемся, что все они воплотятся в жизнь".
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