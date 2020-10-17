В Прикамье вдвое увеличено количество операторов общекраевой горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции

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Также, если у Вас на руках есть положительный результат теста на ковид, оператор заведет электронную карту на Вас и всех тех, кто близко контактировал с Вами и сам передаст эту информацию в Роспотребнадзор и поликлинику, к которой прикреплен ваш полис ОМС. В колл-центре работают исключительно люди с медицинским образованием и специально подготовленные для подобных консультаций.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.10.2020
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