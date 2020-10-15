В Перми состоялась приемка отремонтированного участка ул. Новогайвинской

В Перми принимали очередной дорожный объект, комплексно отремонтированный за лето. Улица Новогайвинская асфальт не меняла уже лет десять и до сих пор почти не имела полноценных тротуаров. Что сейчас, и есть ли нарекания у придирчивых инспекторов общественного контроля?Отремонтированный участок по улице Новогайвинской от отворота на микрорайон Ширяиха до границы района с Мотовилихой уже вовсю обкатывают и автомобилисты. Говорят, ремонта тут не было лет десять. Теперь появились и новый асфальт с тротуаром, и другие удобства.Александр Пермяков, главный инженер ООО «ТСК»: "Полностью было переустроено дорожное полотно, в том числе фрезерование асфальта. Кроме этого, было сделано переустройство тротуара с установкой новых бортовых камней и выравниванием".Участок отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подход применяли комплексный. Поэтому на дороге появилась свежая разметка, а возле остановок - газоны.Здесь предусмотрено все и для удобства общественного транспорта, и для ожидающих пассажиров. Установили новые остановочные комплексы и оборудовали новые заездные карманы.Ход реализации нацпроекта в Прикамье находится на личном контроле главы региона Дмитрия Махонина. В августе он лично инспектировал ремонт Новогайвинской и отметил, что таким дорогам, связывающим центр и отдаленные районы, необходимо уделять особое внимание.В официальной приемке приняли участие общественники, администрация и представители Минтранса. Недочеты, говорят, есть, но незначительные. Вадим Казанцев, и.о. главы Орджоникидзевского района г. Перми: "Работы можно оценить с положительной стороны. Конечно, есть небольшие замечания по укреплению обочин, ведущих к остановкам и проливка битумов и стыков, ведущих на второстепенные дороги".В целом, в этом году в рамках национального проекта должны привести в порядок 55 дорог. Что касается Новогайвинской, все недочеты обещали устранить до 16 октября. Для удобства пешеходов здесь вскоре появится еще и светофор.