COVID-19: система здравоохранения испытывает колоссальные нагрузки

К следующему вторнику под лечение больных с COVID-19 будет полностью перепрофилирован 7-этажный корпус пермской больницы №2, сообщает сегодня краевой Минздрав. 300 мест добавится, 70 из которых будут иметь кислород. В целом сейчас ситуация такова, что к коронавирусу в огромном количестве добавились простудные заболевания, поэтому скорая – нарасхват, терапевты на выездах и в кабинетах их почти не найдешь.Терапевт Яна Евсина работает в ковидной бригаде вторую неделю. Первые дни было особенно тяжело. Защитный костюм. Большое количество вызовов. Но и сейчас не легче.Из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией на систему здравоохранения легла колоссальная нагрузка. При этом никуда не делись и другие болезни. Например, чтобы разделить потоки, в городской клинической поликлинике для тех, кому необходима неотложная помощь, работают два обособленных кабинета с отдельным входом и местом для ожидания.Светлана Биткова, заведующая поликлиникой №1 ГБУЗ ПК «ГКП г. Пермь»: "Изменилась и работа неотложной медицинской помощи на дому. У нас увеличено количество бригад, одновременно ездит шесть машин".В краевом Минздраве не отрицают, что на данный момент ситуация складывается непростая. Однако последние изменения, в том числе в маршрутизации, позволили на 30% ускорить время обслуживания вызовов к людям с пневмонией, выявленной методом КТ с 4 часов до 2,5. Новая схема маршрутизации заработала в Прикамье со 2 октября. Таким образом, у кого есть симптомы респираторного заболевания, сразу же отправляют в приемное отделение больницы, затем врачи двигаются на другой вызов, чтобы не стоять в очередях на компьютерный томограф.Ранее глава региона Дмитрий Махонин поручил разворачивать дополнительные места для лечения больных с коронавирусом, исходя из уровня заболеваемости, чтобы выделенные в медучреждениях палаты не пустовали, а использовались под плановые госпитализации. Портал Правительства Пермского края: «Мы сохраняем резерв для увеличения количества коек, если этого потребует санитарно-эпидемическая обстановка. При этом при подготовке коечного фонда учитываются интересы всех пациентов, которые получают лечение в перепрофилированных под COVID-19 больницах». На сегодняшний день в регионе 3207 коек для инфекционных больных. Уже к середине следующей недели эта цифра будет более 3,5 тысяч. Для лечения пациентов с COVID-19 или внебольничной пневмонией этого пока достаточно. Увеличится и количество аппаратов ИВЛ. В 20 медучреждениях края их сейчас 505. К концу октября будет 706 штук.Внести свой вклад в борьбу с общемировой угрозой может каждый — для этого в людных местах понадобится маска и перчатки. Необходимо также сократить общение с друзьями, родственниками, не паниковать, и особенно беречь старшее поколение.