← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.10.2020
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Проблемы госпитализации глазами минздрава и простых людей
Через два дня Елене стало хуже. Температура поднялась до 38 градусов. В воскресенье вызвали скорую помощь. Врачи приехали только во вторник. На этом рассказ об оперативности медицинской службы можно заканчивать. Это хорошо, что болезнь протекает спокойно. Елена на самоизоляции после теста и КТ, сделанных за свои деньги. Продолжает выполнять все предписания.
Елена Порошина: "Болеть ковидом – это еще и затратно. На данный момент я потратила уже 11 тысяч".В комментариях поста министра здравоохранения Оксаны Мелеховой такие истории публикуются десятками. Некоторые, правда, успевают «почистить». Так, маме Дарьи Худяковой отказали в госпитализации. 60 лет, подтвержденные 50% поражения легких, диабет и аллергия на антибиотики.
Дарья Худякова: "Роспотребнадзор направил к лечащему врачу. Лечащий врач говорит: мест нет, ничего не могу сделать, обращайтесь на скорую. На скорой отправляют к лечащему врачу".Больница полностью перепрофилирована. Это значит, что даже в обычных отделениях кардиологии, гематологии и гинекологии лежат пациенты только с COVID-19 плюс со своей патологией. А это практически всегда тяжелое течение болезни. Из 380 коек сегодня здесь ни одной свободной.
Так что и берут сюда не всех. Вся надежда на то, что сегодня количество выписанных пациентов хоть немного увеличится.
Марина Обухова, главный врач МСЧ №1 г. Перми: "К нам поступают пациенты более сложные. И здесь обижаться не нужно. Те больницы, которые первого уровня, туда маршрутизируются больные с легкими формами ковида или пневмонией".Отсюда уже официальная статистика Минздрава: всего по краю открыто 3207 ковидных коек, 600 из них развернули в последний месяц. Только вот оснащение у них далеко не одинаковое. Во многих больницах нет ни реанимации, ни кислорода. Сюда тяжелых больных вряд ли направят, они вынуждены ждать места в специализированной клинике.
Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения Пермского края: "Эти проблемы кратковременные и локальные. В глобальном смысле по коечному фонду проблем нет".
На данный момент в крае 16% коечного фонда, предназначенного для ковид, остается свободным. При ухудшении эпидситуации в Минздраве обещают развернуть еще 500 коек. В октябре поступит 201 аппарат ИВЛ. Только маме Дарьи, как и еще десяткам пациентов, помощь требуется сейчас.
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