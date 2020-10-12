УФАС Прикамья: цены на медицинские маски снизились

Цена на медицинские и гигиенические маски в аптечных и торговых сетях Прикамья составляет от 5 до 37 руб. – сообщает краевой УФАС со ссылкой на еженедельный мониторинг ценообразования на индивидуальные средства защиты.На 12 октября, самые дешевые гигиенические маски продаются в ГК «Лента» (5,99 руб.) и аптека «Ромашка» (5 руб. от 50 шт.), медицинские – аптека «Живика» (15 руб.), «Философия красоты и здоровья» (20 руб.), «Аптека со склада» (20 руб.), «Планета здоровья» (20 руб.). Всего было проверено более 10 аптечных и торговых сетей. Также отмечается, что маски можно приобрести на электронных торговых площадках – «Wildberries» (от 270 руб. за 50 шт.) и OZON (290 руб. за 50 шт.).«Стоимость индивидуальных средств защиты осенью стала ниже, чем летом, и остается стабильной на протяжении сентября-октября. Дефицита медицинских масок не наблюдается. Напомним, что цены на маски могут различаться в зависимости от качества изделия (количество слоев, наличие/отсутствие регистрационного удостоверения) и производителя. Добавим, что маски можно приобрести не только в аптеках, но и магазинах розничной торговли. Несмотря на увеличение спроса со стороны населения на средства индивидуальной защиты, антимонопольная служба не ожидает в ближайшей перспективе повторения ситуации с ценами на маски в марте-апреле. Мониторинг продолжаем, при обнаружении признаков нарушения антимонопольного законодательства, например сговора (синхронное повышение цен), реакция антимонопольного органа будет незамедлительной», – рассказал руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.